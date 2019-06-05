Путин и Си Цзиньпин первыми посетили павильон для панд в Московском зоопарке

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин стали первыми посетителями павильона для панд в Московском зоопарке.

Два больших бамбуковых медведя - самец Жуи и самка Диндин - были доставлены из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля этого года. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где некоторое время находились на карантине.

«Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина, всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это - знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам», - заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что в рамках программы две панды будут пребывать на территории Московского зоопарка в течение 15 лет. Медведи юридически принадлежат КНР и в Москве находятся временно, а значит, их потомство также будет принадлежать китайской стороне.