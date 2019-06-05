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«Синяя птица», десант и машины-амфибии: под Челябинском прошли учения военных космических спасателей

Егор Левин
Алексей Кошкин
20:21 05.06.2019
За основу учений взята нештатная ситуация с аппаратом МС-10, произошедшая в октябре 2018 года – тогда космонавтов эвакуировали из степей Казахстана после аварии ракеты-носителя.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Челябинской области военные космические спасатели провели комплексные учения. Сделали они это перед встречей экипажа МКС, который должен вернуться на Землю 25 июня.

За основу учений взята нештатная ситуация с аппаратом МС-10, произошедшая в октябре 2018 года – тогда космонавтов эвакуировали из степей Казахстана после аварии ракеты-носителя. Используя этот опыт, спасатели отработали поисковую операцию, смоделировав приземление капсулы на сушу и на воду.

«Синяя птица» - машина поискового спасательного пункта, украшенная многочисленными эмблемами космических экспедиций. За 20 лет она эвакуировала из диких степей более 200 космонавтов, прилетевших с орбиты. Но передовой отряд – это парашютисты-спасатели.

Именно они десантируются в места, в которых не пройдет техника. Они – первые в случае необходимости окажут помощь космонавтам и помогут выбраться из капсулы.

Во время учений старший инструктор поисково-спасательной службы ЦВО Юрий Кириченко открывает спускаемый аппарат после приземления. Он занимается этим уже 29 из своих 45 лет, и имеет за плечами 2,5 тысячи прыжков с парашютом. Именно он осенью прошлого года вместе с коллегами первым спас экипаж космонавтов, которые совершили аварийную посадку.

Если нет необходимости срочно эвакуировать космонавтов на специальной люльке, которую затягивают в вертолет, то их забирают вездеходы-амфибии. Сначала их забирает «Синяя птица», а после передает их второй машине, которая продолжает эвакуацию с помощью специального модуля, в который помещается космонавт. Машины-амфибии способны проходить по болотам, по снегу, даже по небольшим водоемам.

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