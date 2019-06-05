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США нарушили договоренность с Россией о полетах над Сирией

Вадим Синицын
20:11 05.06.2019
Соглашение было заключено между США и РФ в 2015 году. Тогда военные ведомства двух стран договорились о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в ходе операций в Сирии. Четвертого июня оно было нарушено США.
США нарушили договоренность с Россией о полетах над Сирией
© Фото: Aviación Militar, Facebook

Четвертого июня разведывательная авиационная группа США провела операцию неподалеку от авиабазы Хмеймим в Сирии, нарушив меморандум, заключенный между Штатами и Россией. Об этом сообщает источник, знакомым с ситуацией.

Соглашение было заключено между США и РФ в 2015 году. Тогда военные ведомства двух стран договорились о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в ходе операций в Сирии.

Согласно дополнительному протоколу к данному документу, американская авиация не может приближаться к российской базе Хмеймим ближе, чем на 60 километров. Также самолеты США не имеют права приближаться к базе Тартус ближе, чем на 50 километров. Уточняется, что разведывательную операцию провели стратегический разведчик U-2S, самолет радиоэлектронной разведки RC-135 и противолодочный самолет P-8A Poseidon.

До четвертого июня текущего года данные соглашения не нарушались. По версии источника, целью разведывательной операции США могло быть вскрытие сирийских и российских систем противовоздушной обороны для подготовки к ракетным ударам по Сирии.

Ранее в Министерстве обороны России опровергли сообщения о якобы «небезопасном» перехвате P-8A Poseidon российским Су-35 над Средиземным морем. Четвертого июня около 12:30 по московскому времени российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

Экипаж истребителя Су-35 визуально идентифицировал американский самолет, приблизившись на безопасное расстояние. Затем P-8A Poseidon изменил курс движения, а Су-35 вернулся на базу. Однако около 15:41 по московскому времени российские средства контроля вновь зафиксировало приближение американского разведчика к пункту базирования ВМФ РФ Тартус. В небо был поднят Су-35, который сопровождал P-8A Poseidon до тех пор, пока тот не изменил направление полета.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес командования не поступало.

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