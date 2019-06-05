Лидия Федосеева-Шукшина приехала в Склиф

Заслуженная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина приехала в НИИ имени Склифосовского, где сейчас находится ее супруг - известный продюсер Бари Алибасов.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как женщина выходит из автомобиля и направляется в здание лечебного учреждения. При этом актриса не стала давать каких-либо комментариев по поводу Алибасова.

Ранее солист группы «На-На» Владимир Левкин сообщил, что рассчитывает завтра, 6 июня, лично поздравить Бари Алибасова с днем рождения. В то же время, по словам музыканта, медики, которые занимаются лечением продюсера, пока не говорят подробностей состояния его здоровья.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По словам сына музыканта, Бари Алибасова-младшего, 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.