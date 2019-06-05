Темнокожий ликвидатор готов пополнить актерский состав сериала «Чернобыль»

Британская сценаристка Карла Мэри Свит раскритиковала создателей нового сериала HBO «Чернобыль» за отсутствие в нем темнокожих актеров. По ее мнению, в случае, когда герои разговаривают с британским акцентом вместо украинского, можно было бы допустить к съемкам и актеров не только с белой кожей. Однако, женщина не могла знать, что в России живет один из ликвидаторов чернобыльской катастрофы по имени Игорь, кожа которого, несмотря на имя, не светлого оттенка. «Звезда» нашла мужчину и задала пару вопросов о его жизни до и после катастрофы в Чернобыле и про его отношение к сериалу и развернувшемуся вокруг него скандалу.

Игорь Хиряк родился в 1967 году. В 18 лет отправился служить в армию, попал в понтонно-мостовую бригаду, которую направили в район Чернобыля для устранения последствий аварии и обслуживания местных переправ. Там он провел несколько месяцев без перерыва.

В интервью Хиряк рассказал о своем отношении к сериалу и ответил на вопрос, стал бы он его участником, подвернись такая возможность.

Темнокожий ликвидатор посмотрел ТВ-шоу. По его словам, оно сугубо развлекательное, хотя и не лишено достоверности.

«Развлекательный фильм, ничего особенного. Реалистичность есть, очень хорошая, создатели подошли к этому серьезно. Увидел узнаваемые места: это как родной город, в котором давно не был, но увидел снова», - сказал Хиряк.

Ответив на вопрос о съемках, ликвидатор заявил, что не обладает выдающимися актерскими данными, но поучаствовал бы в процессе, если бы это не было так нереально. К отсутствию темнокожих актеров в сериале чернобылец отнесся философски.

«Это режиссер, это его видение. Как он хочет, так он и показывает. Захотел показать – пусть показывает, не захотел – да и не надо! Меня это никак не задевает, как, я думаю, и других людей. А то, что пошла такая шумиха, это все надуманное, кому-то нечем заняться. И получается то, что получается», - подытожил темнокожий ликвидатор.

Сейчас Хиряк – пенсионер. Судя по фото, которые он выкладывает в социальных сетях, он занимается разведением кур, любит рыбалку и собирать грибы и участвует в исторических реконструкциях. Свои армейские фотографии и грамоту «За выполнение задания советского правительства в необычно сложной обстановке» Игорь Хиряк также выложил на своей странице в апреле 2016 года – в 30-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС.