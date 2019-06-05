СМИ: актер Виталий Абдулов госпитализирован в Москве

Актер Виталий Абдулов, известный российским зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Кадетство», «Молодежка» и многим другим, был доставлен в одну из столичных клиник. Мужчина сам обратился за помощью к врачам из-за проблем со здоровьем.

По данным 5-tv.ru, после консультаций с медиками артист был отпущен домой.

В феврале в СМИ появилась информация о драке с участием Абдулова в его доме на севере Москвы. Артист попросил выйти из подъезда на улицу посторонних людей, однако те в ответ напали на него. В результате потасовки Виталий Абдулов получил незначительные травмы.