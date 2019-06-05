В Шереметьево объяснили причины проблем с багажом туристов

В столичном аэропорту Шереметьево разъяснили причины возникновения проблем с багажом пассажиров. Последние несколько дней туристам приходится ждать чемоданы по несколько часов, а иногда и уезжать домой без них. Оказалось, что виной всему изменение технологии обработки багажа.

Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко рассказал, что именно произошло.

«Мы переделывали технологию и поняли, что это не вопрос грузчиков. Нам нужны люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить, потому что объем багажа изменился. Я не буду вдаваться в цифры. Потребовались изменения», - заявил глава аэропорта.

Василенко заверил, что проблема локализована и в течение месяца она будет устранена.

Ранее сотрудник одной из авиакомпаний, которые обслуживает воздушная гавань, поделился своими версиями причин происходящего. По словам мужчины, может иметь место совокупность сразу нескольких факторов, но преобладающим, по его мнению, является изменение условий работы грузчиков и увеличение объема их работы.