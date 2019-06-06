В Тульской области открылся завод по производству автомобилей Haval

Новый импульс экономическому сотрудничеству России и Китая придаст автозавод, открывшийся под Тулой.

Он является одним из самых высокотехнологичных проектов, а для Китая - первым производством полного цикла в России. Автомобили на заводе будут делаться с учетом запросов российских автолюбителей.

Стартовая скорость производства - один автомобиль в девять минут. Отсюда на первом этапе будет выезжать 80 тысяч автомобилей в год. По словам гендиректора «Хавейл Мотор Рус» Чэна Сяогуана, цель производства - представить на российском рынке новую продукцию, отвечающую современным требованиям, по доступной цене.

Сейчас на предприятии производятся автомобили, а позже завод перейдет на производство полного цикла - от изготовления деталей до сборки автомобилей, - что позволит существенно снизить на них цены.

«Мы изучили рынок и понимаем, чего от нас хотят российские потребители. Сейчас требуются инновации, интересные решения в области дизайна и технологий. Наша новая модель F7 может предоставить все, что нужно молодому поколению», - заявил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Среди инноваций - система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система и системы безопасности, которые сделают все, чтобы машина не попала в аварию. Трудно поверить, но подобные нововведения теперь дело рук роботов. Линии завода практически полностью автоматизированы: 90% сотрудников завода - роботы.

При всей футуристичности предприятия они пока полностью заменить людей не могут. Мельчайшие детали и самую ювелирную работу делают вручную. Старт производства открывает больше тысячи новых рабочих мест. Сейчас китайские наставники помогают российским работникам освоить все нюансы.

В ближайшие несколько лет, по словам руководства компании, завод Haval заработает на полную мощность - это 150 тысяч автомобилей в год. Теперь самое важное - привлечь российского покупателя.