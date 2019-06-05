В Махачкале загорелось здание онкологического центра: видео

По информации спасателей, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС эвакуировали 6 человек из горящего здания, 4 из которых являются работниками медучреждения.

«В 17:20 05.06.2019 ггода в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице Акушинского, 24 произошло возгорание крыши в отделении радиологии онкологического центра», - сообщили в экстренном ведомстве.

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