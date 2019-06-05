В МЧС объяснили задержку помощи во время крушения SSJ-100 в Шереметьево

Дополнительные бригады сотрудников экстренных служб не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ-100 компании «Аэрофлот». Такое заявление сделал заместитель руководителя Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ Павел Барышев.

При этом представитель ведомства уточнил, что дополнительный отряд спасателей МЧС был в Шереметьево в момент трагического инцидента, однако «усиление придержали, потому что на этот период времени была закрыта полоса».

«Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», - объяснил Барышев.

Напомним, пятого мая пассажирский самолет, летевший из Москвы в Мурманск, потерпел крушение при выполнении экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. По словам экипажа лайнера, во время полета в воздушное судно ударила молния, в результате чего отказали электронные системы. Пилот принял решение посадить самолет.

После жесткого приземления (судно при посадке несколько раз «отскочило» от взлетно-посадочной полосы) стойка шасси повредила топливные баки. В хвосте возник пожар. Почти все, кто находился в хвостовой части лайнера, погибли. Всего жертвами катастрофы стал 41 человек.