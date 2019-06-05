Россия и Китай выступили за разрешение разногласий между Москвой и Вашингтоном по ДРСМД и за восстановление жизнеспособности договора. Это следует из совместного заявления российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В документе говорится, что ядерным державам необходимо отказаться от менталитета холодной войны, прекратить развитие ПРО, а также уменьшить роль ядерного оружия.

Также стороны сочли неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, Москва и Пекин предложили разработать документ, который гарантировал бы предотвращение гонки вооружений в космосе и размещения там оружия.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поделился подробностями переговоров с Си Цзиньпином. Президент России заявил, что разговор с китайским лидером оказался откровенным и насыщенным, и отметил совпадение позиций двух государств по ключевым мировым проблемам.