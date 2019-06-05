Российская делегация не поедет на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии

Делегация из России не будет присутствовать на торжествах по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российская сторона получила приглашение через посольство РФ во Франции. Однако причиной, по которой делегация не посетит мероприятие, стала несоответствующая форма приглашения.

«По форме и содержанию оно (приглашение - прим. ред.) не предполагало направление официальной делегации из Москвы», - заявил глава МИД РФ.

Как сообщается, Россию представит дипломат посольства страны в Париже.