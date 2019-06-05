«Врачи ничего не говорят»: Владимир Левкин рассказал о состоянии здоровья Алибасова

Солист группы «На-На» Владимир Левкин рассчитывает завтра, 6 июня, лично поздравить Бари Алибасова с днем рождения. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Звезды», комментируя состояние здоровье продюсера, который попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.

«Насколько я знаю, Бари Алибасов в сознании, но там ожог дыхательных путей, ожог желудка. Я считаю, что нужно дать время врачам. Люди работают, к нему пока не пускают. Я очень надеюсь, что завтра сам поздравлю его с днем рождения», - сказал музыкант.

По словам Левкина, он посетит Алибасова сразу, как только к нему начнут пускать врачи.

«В любое время, когда к нему начнут пускать, мы, естественно, поедем. Или вместе, или по очереди. Как получится. Потому, что здоровье - это единственное и самое главное, что есть в жизни человека», - заявил солист «На-На».

При этом Владимир Левкин подчеркнул, что медики, которые занимаются лечением Алибасова, пока не сообщают подробностей состояния продюсера.

«Никто ничего пока не говорит. Преждевременно вообще что-то говорить, потому что надо дать время людям, которые в этом что-то понимают. Мы же не понимаем в этом ничего», - подчеркнул он.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По словам сына музыканта, Бари Алибасова-младшего, 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.