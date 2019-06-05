Суд арестовал подозреваемого в причастности к убийству экс-спецназовца в Подмосковье

Суд принял решение о заключении под стражу подозреваемого в причастности к убийству бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Московской области. Мужчине инкриминируют статью 213 УК РФ «Хулиганство».

Стоит отметить, что сам арестованный, несмотря на то что его вина подтверждается свидетельскими показаниями и результатами осмотра места происшествия, не считает себя виновным. Под стражей он будет находиться по меньшей мере до 2 августа 2019 года.

О подозреваемом известно, что он является уроженцем Еревана, на территории РФ находится на законных основаниях. До заключения под стражу работал барменом в баре «Бирхаус».

Трагический инцидент произошел 1 июня. По данным правоохранителей, Никита Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.