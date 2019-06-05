Путин поделился подробностями переговоров с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин отметил совпадение позиций РФ и Китая по ключевым мировым проблемам. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе в Георгиевском зале Кремля.

С Си Цзиньпином Путин общается чаще, чем с любым другим иностранным лидером: с 2013 года у них прошло уже 30 встреч. Торговля, технологии и внешняя политика - это и есть «разворот на восток», анонсированный несколько лет назад.

Глава России подчеркнул, что разговор с китайским лидером оказался откровенным и насыщенным. В ходе переговоров в узком составе стороны обсудили наиболее значимые вопросы двустороннего сотрудничества, что, по словам Путина, способствует более эффективному развитию народов России и Китая.

Президент РФ также поблагодарил Си Цзиньпина за особую представительность прибывшей в Москву делегации. В свою очередь, председатель КНР также выразил надежду на активное развитие отношений между двумя странами. Стороны собираются подписать 30 соглашений только в первый день визита, еще несколько - на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом в среду, 5 июня. Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество РФ и КНР достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером построения современных межгосударственных отношений.