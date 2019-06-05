Следствие просит суд арестовать подозреваемого в причастности к убийству экс-спецназовца

Следствие просит суд заключить под стражу подозреваемого в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала судебного заседания.

О подозреваемом известно, что он является уроженцем Еревана, на территории РФ находится на законных основаниях. Работал барменом в баре «Бирхаус».

Следственные органы подозревают его в совершении хулиганства. Вина мужчины подтверждается свидетельскими показаниями и результатами осмотра места происшествия, однако сам он не признает себя виновным.

Следствие предлагает заключить подозреваемого под стражу до 29 августа 2019 года, аргументируя это тем, что на свободе он может вступить в сговор с остальными участниками преступления и продолжить заниматься противоправной деятельностью.

Трагический инцидент произошел 1 июня. По данным правоохранителей, Никита Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.