«Причисляю себя к роду Пушкиных»: ликвидатор чернобыльской аварии рассказал о своих корнях

Игорь Хиряк родился в 1967 году и в 18 лет был призван в армию; 29 апреля 1986 года его понтонно-мостовой бригаде была поставлена задача выдвинуться в район Чернобыля и навести мост через реку Припять.

В эксклюзивном интервью «Звезде» мужчина рассказал, как стал ликвидатором, и о том, какие у него предки.

По словам Хиряка, проанализировав имеющиеся данные, он узнал фамилию родственников и пришел к неожиданному выводу.

«Я нашел, что род по моей бабушке - это Анохины. А, как я слышал, в роду Пушкиных были Анохины. И я - иногда в шутку, иногда нет - между делом причисляю себя к роду Пушкиных», - со смехом поделился мужчина.

Он также рассказал, что его сын частенько становится объектом шуток на эту тему: по словам ликвидатора, сына часто называют Сашей Пушкиным. Однако сам Игорь всегда отвечает, что это неправда.

Напомним, темнокожего чернобыльца нашли в Череповце после того, как в СМИ появились сообщения с критикой британской сценаристки Карлы Мэри Свит, которая упрекнула создателей нового сериала HBO «Чернобыль» в отсутствии темнокожих актеров. Девушка отметила, что раз уж создатели допустили британский акцент актеров вместо украинского, нужно было допустить и не только белокожих исполнителей ролей. Закончила Смит свое повествование словами о глубоком разочаровании тем, что создатели шоу, по ее мнению, «делают вид, что чернокожих людей не существует».