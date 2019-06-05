Лионский зал Екатерининского дворца открыли после реставрации

В Государственном музее-заповеднике «Царское село» после длительной реставрации открыли Лионский зал Екатерининского дворца. Уже завтра после почти 80-летнего перерыва он сможет вновь принять посетителей.

Лионский зал был создан архитектором Чарльзом Камероном в конце XVIII века. Стены в зале были отделаны шелком, изготовленным в Лионе. Именно отсюда и пошло название зала. Лионский зал входил в число личных апартаментов императрицы Екатерины II.

В годы Великой Отечественной войны фашисты частично разграбили помещения зала, однако после войны в Берлине удалось найти похищенный паркет. Живопись потолка, а также шелковая отделка стен были уничтожены во время Войны.

Долгие годы Лионский зал был далек от своего первоначального убранства, и только к 2005 году музей-заповедник «Царское село» восстановил объемно-пространственные работы, а к 2018 году начался новый этап работ. Для реставрации зала по сохранившимся историческим образцам во Франции было изготовлено 320 метров шелка. Лазуритовые элементы отделки создала Царскосельская янтарная мастерская.

Реставрацию профинансировали ПАО «Царское село» и фонд французской энергетической компании ENGIE. Соглашение о реставрации было подписано в мае 2018 года на ПМЭФ.