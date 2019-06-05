Медведев назвал условия продления договора о транзите газа через Украину

Россия готова продлить договор с Украиной по транзиту газа при условии благоприятных коммерческих отношений. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Оно (сотрудничество - прим. ред.) должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон», - сказал глава российского кабмина.

При этом Медведев выразил надежду на то, что у нового руководства Украины «прагматичность возобладает над политическими спекуляциями». В частности, считает премьер, Киеву следует отказаться от «всякого рода бесконечных судебных споров», и тогда сотрудничество двух государств по транзиту газа сохранится.

Глава правительства РФ также добавил, что для пролонгации договора необходимо решить массу вопросов, в том числе те, которые касаются управления газотранспортной системой Украины.