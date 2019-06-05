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Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35

Кристина Волкова
16:33 05.06.2019
По мнению экспертов, проблема остается неразрешенной и может повлиять на дальнейшую эксплуатацию корабля.
Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35
© Фото: Wikimedia

Конгресс США планирует запретить прием на вооружение второго авианосца класса Gerald R. Ford, если не будет решена проблема с запуском истребителей F-35C. Отмечается, что нынешняя конфигурация судна несовместима с самолетами.

Комитет по вооруженным силам палаты представителей включил это положение в закон об утверждении государственной обороны на предстоящий, 2020 год. Авианосец, о котором идет речь, названный John F. Kennedy, а также известный под номером CVN-79, уже строится на верфи Ньюпорт Ньюс в штате Вирджиния. Двадцать девятого мая на палубе была установлена 588-тонная надстройка «остров», что ознаменовало собой 90%-ную готовность корабля. Планируется, что он будет спущен на воду до конца года и к 2024 году передан флоту.

Однако существует пока не разрешенная проблема, которая может сказаться на результате строительства и ввода в эксплуатацию корабля. Дело в том, что истребители F-35, которые должны составлять основу нового судна, не могут с него взлетать. Скорее всего, это связано с электромагнитными катапультами (EMAILS) и аэрофинишерами (AAG). Обе системы, по мнению экспертов, должны быть мощнее своих предшественников, однако на деле EMAILS не может разогнать F-35 до нужной скорости. Так, по состоянию на февраль 2019 года Gerald R. Ford смог поднять на воздух только F/A-18 Super Hornet и созданные на их основе самолеты EA-19G Growler с необходимой загрузкой.

Ранее, в 2014 году, Государственное управление по надзору за соблюдением законов предупреждало, что авианосцы класса Ford могут не иметь возможности для развертывания Joint Strike Fighters до 2027 года. Также в отчете говорилось, что ВМФ США вообще не включал F-35C в наземные испытания системы AAG, пишет издание The Drive.

Свою обеспокоенность комиссия также выражала из-за частных поставок запчастей для корабля, особенно сменных двигателей для обеспечения нормальных скоростей полета F-35C.

Как оказалось теперь, это еще не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться ВМС США на сегодняшний день. Речь идет о проблеме с подъемниками боеприпасов на палубу. В штатном режиме до сих пор не могут работать 11 грузовых лифтов, а без них эксплуатация судна невозможна.

Все эти и многие другие проблемы могут поставить под сомнение полезность авианосца класса Ford, несмотря на боевую обеспеченность и тестовые задания. Кроме того, члены конгресса все больше обеспокоены тем, что следующий корабль в классе будет аналогичным образом не допущен в эксплуатацию.

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