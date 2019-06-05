В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину

Памятник Пушкину открыли в Шереметьево в честь присвоения аэропорту имени поэта. Он находится в новом терминале Е.

На корешке переплета книги, которую держит классик, есть QR-код. С помощью него можно скачивать произведения Пушкина в аудиоформате.

Имена великих людей добавили в названия 44 воздушных гаваней. В конце прошлого года в рамках проекта «Великие имена России» провели онлайн-голосование. В нем участвовало более шести миллионов человек.

В торжественной церемонии открытия монумента принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Указ президента о присвоении 44 аэропортам России имен наших выдающихся соотечественников - это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев, когда мы выбирали имена великих наших исторических деятелей культуры, которые будут носить воздушные гавани России», - сказал глава Минкульта.

Мединский добавил, что проект по присвоению имен аэропортам оправдал себя и теперь поможет популяризации истории и культуры страны путем самых современных форматов.