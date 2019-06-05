«Корабли потонули»: солист «На-На» рассказал, как отравился Алибасов

Известный продюсер Бари Алибасов получил максимальную, четвертую степень ожога желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб вместо сока. Об этом рассказал солист группы «На-На» Владимир Левкин.

«Бари - человек творческий, увлекающийся. Схватил стакан, да и хлебнул по ошибке. Не надо просто, когда прочищаешь трубы, два стакана ставить рядом. Страшная по последствиям, но совершенно бытовая ошибка», - приводит сайт «Комсомольской правды» слова музыканта.

При этом Левкин добавил, что Алибасов относится к той категории мужчин, которых называют «с руками». По его словам, продюсер может сам прочистить трубы и сделать много чего по дому.

«Даже если и кто-то другой будет делать, он обязательно станет участвовать, руководить. Не останется сидеть в другой комнате», - отметил солист «На-На».

Также Левкин опроверг слухи о том, что Алибасов якобы перебрал с выпивкой, после чего употребил не то, что надо. Солист подчеркнул, что продюсер не пьет так много спиртного, чтобы путать алкоголь со средством для прочистки труб.

«Бари в трезвом уме и в здравой памяти. Просто знаете, есть такое понятие "корабли потонули", то есть чуть человек отвлекся - и вот такая роковая случайность», - сказал певец.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По словам сына музыканта, Бари Алибасова-младшего, 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.

Как позже рассказал помощник музыкального продюсера Сергей Моцарь, Алибасов сейчас находится в сознании и дышит самостоятельно.