В МАК воссоздали полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) реконструировали полет разбившегося ранее в столичном аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

Сообщается, что специальная комиссия приступила к изучению данных, полученных с бортовых самописцев лайнера. Комиссия создана в соответствии со всеми имеющимися процедурами МАК, и в ее составе находятся представители «Аэрофлота», «Гражданских самолетов Сухого» и Росавиации. Группа действует как независимая.

Проведено расследование на месте трагического инцидента и составлена его схема. Комиссия также изучила фрагменты разбившегося самолета и проанализировала полученные данные, а также записи с камер наружного наблюдения. На основании этого ее членам удалось полностью воссоздать полет и синхронизировать с ним записи переговоров экипажа между собой и с диспетчерами аэропорта. Об этом сообщается на сайте авиационного комитета.

Напомним, пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером воскресенья, 5 мая. После этого самолет загорелся. Рейс вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета в него попала молния, отключившая всю автоматику и связь экипажа с диспетчерами аэропорта. Пилот принял решение сажать лайнер в ручном режиме. Со второго раза коснувшись земли, из-за превышенной посадочной массы самолет не смог удержаться в полосе; при жестком соприкосновении с полосой у него сломались стойки шасси и произошло возгорание.