Зеленский назвал Юнкера «нормальным дядькой»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал руководителя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «добрым, нормальным дядькой».

В среду, 5 июня, Зеленский поделился впечатлениями от своей первой зарубежной поездки в качестве президента Украины в Брюссель. В беседе с корреспондентом «1+1» глава государства сообщил, что переговоры с Юнкером прошли в дружеской атмосфере, назвав эту встречу «классной».

«Я не знаю, можно так говорить или это недипломатично, но (Жан-Клод Юнкер - прим. ред.) такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик», - заявил Зеленский.

Украинский лидер также рассказал, что Юнкер пообещал предоставлять Украине поддержку.

Напомним, днем ранее Владимир Зеленский провел встречу с Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. В ходе беседы украинский лидер поинтересовался у главы ЕК, не скучает ли тот по прежнему президенту Украины Петру Порошенко.