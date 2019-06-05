Путин отметил беспрецедентно высокий уровень сотрудничества РФ и КНР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Москву с государственным визитом. Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество двух стран в настоящий момент уже достигло «беспрецедентно высокого уровня» и стало примером построения современных межгосударственных отношений. В свою очередь, китайский лидер выразил надежду на продуктивность своего визита.

«Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений», - заявил Си Цзиньпин.

После этого он также передал привет народу России и правительству страны.

Ранее Си Цзиньпин назвал Путина своим лучшим другом. На торжественной церемонии в отеле «Дружба» в Пекине Си заявил, что ему «особенно приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу». В свою очередь, Путин назвал лидера Китая «дорогим другом». Также президент России подчеркнул, что почетное звание одного из ведущих вузов Китая - это для него большая честь. Университету он пожелал успехов и процветания.

