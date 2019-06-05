Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Дальнем Востоке выпускники впервые сдали ЕГЭ по китайскому языку

Кристина Волкова
15:03 05.06.2019
Желающих изучить китайскую грамоту оказалось лишь 289 человек на всю страну
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские школьники на Дальнем Востоке впервые в России сдали Единый государственный экзамен по китайскому языку.

Экзамен включает в себя письменную и устную части. Письменная часть содержит 42 задания по разделам «Чтение», «Аудирование», «Грамматика», а также «Сочинение». Вторую, устную часть школьники, как ожидается, будут сдавать уже послезавтра. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, результаты ЕГЭ выпускники смогут получить 24 июня.

Отмечается, что желающих сдавать такой сложный язык пока немного. В соседней с Китаем Амурской области из полутора тысяч сдающих ЕГЭ по иностранному языку китаистов всего 16. Трое выпускников прошлых лет по этому предмету сдали экзамен досрочно. В Приморском крае ЕГЭ по китайскому языку сдали 15 человек, во Владивостоке - пять.

К слову, на всю страну набралось лишь 289 человек, желающих сдавать китайский язык. В основном это те, кто собирается продолжать обучение в КНР.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала 27 мая. Сегодня большинство выпускников уже сдали экзамены по математике, истории, химии и русскому языку. Что касается языков, среди них лидирует - причем с колоссальным отрывом - английский язык. Следом идут немецкий, французский и испанский.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата05.06.2019, 01:50
Главнокомандующий ВМФ России рассказал о новых кораблях в составе флота
Дата05.06.2019, 12:45
Усика лишили чемпионского титула
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата05.06.2019, 14:49
«Лотос» для ВДВ: кадры выкатки новейшего российского САО
Дата05.06.2019, 06:39
История в цифре: Минобороны рассекретило архивы об освобождении Восточной Европы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:17 В стране и мире
«Корабли потонули»: солист «На-На» рассказал, как отравился Алибасов
15:10 ОПК
Видео
«Лотос» ведет огонь: кадры испытаний новейшего САО для ВДВ
13:43 В стране и мире
Путин принял отставку губернатора Астраханской области Морозова
13:20 В стране и мире
Видео
Рухнувший в Дагестане мост «утянул» за собой припаркованные автомобили: видео
12:46 В стране и мире
Видео
На вес золота: первые кадры Aurus Senat в новой расцветке
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Капельница и больничная койка: опубликованы первые кадры Бари Алибасова из реанимации
Видео
«Одиссея» арктического пса: что стало со спасенной «Военной приемкой» собакой
Осталось 30 лет: ученые предрекли скорую гибель человеческой цивилизации
Украинского политолога навсегда выгнали с ток-шоу за неприличные жесты
Видео
«Смертельный перехватчик»: британское издание восхитилось российской противоракетой
Обезьянья дыра, Потраченный впустую потенциал: в Сети предложили переименовать Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.