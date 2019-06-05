На Дальнем Востоке выпускники впервые сдали ЕГЭ по китайскому языку

Российские школьники на Дальнем Востоке впервые в России сдали Единый государственный экзамен по китайскому языку.

Экзамен включает в себя письменную и устную части. Письменная часть содержит 42 задания по разделам «Чтение», «Аудирование», «Грамматика», а также «Сочинение». Вторую, устную часть школьники, как ожидается, будут сдавать уже послезавтра. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, результаты ЕГЭ выпускники смогут получить 24 июня.

Отмечается, что желающих сдавать такой сложный язык пока немного. В соседней с Китаем Амурской области из полутора тысяч сдающих ЕГЭ по иностранному языку китаистов всего 16. Трое выпускников прошлых лет по этому предмету сдали экзамен досрочно. В Приморском крае ЕГЭ по китайскому языку сдали 15 человек, во Владивостоке - пять.

К слову, на всю страну набралось лишь 289 человек, желающих сдавать китайский язык. В основном это те, кто собирается продолжать обучение в КНР.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала 27 мая. Сегодня большинство выпускников уже сдали экзамены по математике, истории, химии и русскому языку. Что касается языков, среди них лидирует - причем с колоссальным отрывом - английский язык. Следом идут немецкий, французский и испанский.