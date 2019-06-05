В Нижегородской области отремонтировали кладбищенскую дорогу осколками памятника героям ВОВ

В деревне Фундыково Нижегородской области местные жители возмущены действиями администрации, которая решила отремонтировать дорогу на кладбище и укрепила ее обломками памятника героям ВОВ. В дорожных ямах оказались даже мемориальные таблички, на осколках которых можно прочесть имена павших.

Однако в сельской администрации не понимают возмущение жителей.

«Этот памятник был списан. И на сходе с жителями деревни Фундыково было принято решение о его демонтаже. Памятник разрушался, все стелы с именами были нечитаемые», - говорит представитель администрации городского округа Семеновский Нижегородской области Денис Барыбин.

Однако сельчане считают, что памятник можно было восстановить. Более того, они были готовы собрать деньги на его ремонт. На что в администрации только разводят руками, поскольку не слышали от жителей ничего подобного. И настаивают на том, что решение о демонтаже было принято на общем собрании и что существует протокол с подписями пришедших.

«Начали жаловаться те жители, которые не захотели принять участие в сходе. Мы не выкладывали осколками памятника дорогу. Это были остатки кирпичного основания, то есть обычный лом. Может быть, какие-то фрагменты табличек и попали, поскольку мы разбирали памятник не вручную. Приезжала тяжелая техника», - пытается объясниться Барыбин.

Жители называют произошедшее кощунством и варварством. Они рассуждают, что если памятник нельзя было сохранить, то его осколки нужно было захоронить, а не ремонтировать ими кладбищенскую дорогу.

Скандал с памятником получил широкую огласку. На сайте СУ СК РФ по Нижегородской области размещена информация, что во исполнение поручения председателя Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту демонтажа памятника воинам Великой Отечественной войны.