Солист группы «На-На» рассказал, как Алибасов мог отравиться

Cолист группы «На-На» Владимир Политов в беседе со «Звездой» пояснил, как ранее госпитализированный в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии Бари Алибасов смог перепутать средство для прочистки труб с соком.

«Приготовил этот пузырек, на кухне поставил и забыл, видимо. Пришел домой, без очков не разглядел, перепутал с соком», - заявил Политов, уточнив, что отравление произошло у Алибасова дома.

Врачи оценивают состояние продюсера как тяжелое. У него ожоги пищевода, желудка и легких.

«Сейчас за ним следят, чтобы не открылось внутреннее кровотечение. Возможно, завтра нас к нему пустят», - добавил Политов в телефонном разговоре.

Бари Алибасов был госпитализирован накануне вечером, после того как случайно выпил жидкость для прочистки труб.