Путин принял отставку губернатора Астраханской области Морозова
Врио губернатора назначен Игорь Бабушкин.
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Российский президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, врио губернатора назначен Игорь Бабушкин.
Морозов был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора 26 сентября 2018 года указом президента РФ. До этого момента он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.