СК возбудил дело по факту отказа турбазы разместить нижегородских детей с ВИЧ

Следственный комитет РФ заинтересовался скандальной историей с отказом принять детей на нижегородской турбазе. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение равенства прав и свобод».

Речь идет о ситуации, когда один из благотворительных фондов оплатил отдых детей с ВИЧ. Администрация турбазы взяла деньги, но, когда школьники должны были заселиться, их не пустили. Коллектив отказался работать: сказали, что боятся.

При этом объяснения специалистов о том, что в быту ВИЧ не передается, персонал не убедили. В Следственном комитете уверены, что представители турбазы допустили противоправные действия в отношении прав и свобод детей, требующих социальной поддержки.

Скандал получил широкий резонанс. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала действия руководства турбазы безграмотными.