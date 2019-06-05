ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России проводит северный завоз

В рамках навигационного завоза в котельные, расположенные в районах Крайнего Севера, отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, поставляется котельное топливо для обеспечения теплом и горячей водой военнослужащих и членов их семей в военных городках.

Для создания запасов на предстоящий отопительный период 2019-2020 годов будет доставлено около 50 тысяч тонн котельного топлива в Камчатский, Приморский, Хабаровский и Красноярский края, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий и Чукотский АО, в частности на острова Курильской гряды и Сахалин.

В том числе более 30 тысяч тонн угля, около 11 тысяч тонн дизельного топлива и восемь тысяч тонн флотского мазута.

В настоящее время доставлено около 19 тысяч тонн в порт Петропавловска-Камчатского, а также осуществляется доставка около 1,5 тысячи тонн котельного топлива в Архангельскую область, где его перегрузят на суда и доставят к местам назначения в Мурманской области и Ненецком АО.

Транспортировка горючего на прикотельные склады осуществляется как железнодорожным, так и морским, речным и автомобильным транспортом. Северный завоз начался с 15 марта и продолжится до конца сентября текущего года.