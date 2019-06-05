Рухнувший в Дагестане мост «утянул» за собой припаркованные автомобили: видео

В дагестанском селе Бежта утром 5 июня рухнул самодельный мост. По предварительной информации, постройка не выдержала нагрузки четырех припаркованных автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В частности, как говорится в публикации в Instagram, не исключено, что еще одной причиной обрушения могла стать ветхость конструкции.

«Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети», - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся работы по эвакуации автомобилей из образовавшейся ямы. В результате происшествия пострадавших нет.