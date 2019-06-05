На Земле отрепетировали столкновение с астероидом

Сотрудники Европейской южной обсерватории (ESO) смоделировали возможное столкновение Земли с астероидом 1999 KW4, который ранее уже сближался с нашей планетой.

Двойной астероид 25 мая пронесся мимо Земли на огромной скорости в 70 тысяч километров в час, поэтому его наблюдение оказалось сложной задачей.

Но в Европейской южной обсерватории при помощи приемника SPHERE, установленного на Очень Большом Телескопе, сумели получить четкие изображения.

Астероид 1999 KW4 около 1,3 километра в поперечнике не представлял никакой угрозы для Земли, однако он очень похож на другой двойной астероид, Didymos, столкновения с которым ученые опасаются в далеком будущем. Поэтому специалисты воспользовались ситуацией и отрепетировали возможное появление опасного астероида, сообщается на сайте ESO.

Приемник SPHERE помог ученым получить информацию, которая в дальнейшем поможет оценить эффективность стратегии в отклонении орбиты астероида, если он будет лежать на курсе, ведущем к столкновению с Землей.

В будущем именно Didymos и его спутник станут основной целью в эксперименте по планетарной защите. Предполагается, что космический аппарат NASA DART врежется в космическое тело и попытается изменить его орбиту. После чего, в 2026 году, космическая миссия ESA «Гера» отправится собирать основную информацию.