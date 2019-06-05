На вес золота: первые кадры Aurus Senat в новой расцветке
«Звезда» публикует видео, на котором автомобиль показан с разных ракурсов и можно заглянуть в салон.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Российский автомобиль Aurus Senat, который представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), показали на видео.
В ролике, которые публикует телеканал «Звезда», показан установленный на «Улице Никольской» автомобиль. Также можно заглянуть в салон.
У каждого участника мероприятия есть возможность сфотографироваться на фоне золотого Aurus Senat, а у некоторых счастливчиков и вовсе появится шанс посидеть за рулем автомобиля.
Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня.