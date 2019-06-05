В ГИБДД прокомментировали сбой в работе информационной системы
Ранее сообщалось, что из-за неполадок были приостановлены выдача прав, номеров и доступ к базам данных штрафов.
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Сбой в работе информационных ресурсов ГИБДД на настоящий момент полностью устранен. Об этом «Звезде» сообщили в ведомстве.
Из-за неполадок сотрудникам Госавтоинспекции пришлось приостановить регистрацию транспортных средств, выдачу прав и доступ к базе данных по штрафам за нарушения ПДД.
Сейчас во всех региональных подразделениях возобновлен прием граждан.