Золотой Aurus привезли на ПМЭФ

Российский автомобиль Aurus Senat необычного золотого цвета представлен на променаде Экспофорума. Там проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

У каждого участника мероприятия есть возможность сфотографироваться на его фоне, а у некоторых счастливчиков и вовсе появится шанс посидеть за рулем автомобиля.

© Григорий Сысоев, РИА Новости

Aurus стоит на «Улице Никольской», которая была открыта на форуме институтами развития ВЭБ.РФ, а также Российским экспортным центром, Корпорацией МСП, МСП Банком, Дом.РФ, фондами «Моногорода.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фондом развития Дальнего Востока.

Стенд институтов развития - модель улицы, где все сервисы расположены в шаговой доступности. В частности, это многофункциональное пространство, имеющее общее название Russia Extends.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня.