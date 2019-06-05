В низовьях Енисея начался ледоход

В начале июня в низовьях Енисея начинается ледоход, которым приезжают полюбоваться местные жители.

Огромные ледовые платформы сдвигаются, раскалываются на отдельные льдины, вызывая восхищение зрителей. Глыбы толщиной полметра сталкиваются и с грохотом выползают на берег. На сегодняшний день вода в Енисее поднялась уже на метр, но до критической отметки пока далеко.

В региональном МЧС утверждают, что это только начало ледохода, а окончательно Енисей освободится от ледового плена к середине июня.