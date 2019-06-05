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Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу за неприличные жесты

Ян Брацкий
01:17 05.06.2019
Украинский эксперт начал оскорблять представителя народной милиции ДНР в прямом эфире, в тот момент, когда он зачитывал доклад о нарушениях режима прекращения огня бойцами ВСУ.
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу за неприличные жесты
© Фото: Всеволод Непогодин, VK

Украинского политолога Всеволода Непогодина выгнали со съемок одной из передач на канале «Россия-1» за оскорбления своих оппонентов и неприличные жесты в их адрес.

Видео инцидента опубликовано на официальном сайте телеканала.

Конфликт разгорелся во время прямого включения из ДНР, в ходе которого начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов рассказывал о нарушении режима прекращения огня украинскими силовиками.

В этот момент Непогодин показал в монитор неприличный жест. Это вывело из себя ведущего, который потребовал от политолога немедленно покинуть студию.

Уходя, украинский эксперт продолжал оскорблять представителя ДНР, однако тот не обращал на него никакого внимания, продолжая зачитывать свой доклад.

Позже стало известно, что данного украинского гостя больше никогда не пустят на съемки телепередачи.

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