Названы самые чистые регионы России

В десятку самых чистых регионов России вошли Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, город Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми и Ульяновская область. Об этом сообщила общественная организация «Зеленый патруль», которая на протяжении 11 лет составляет подобные рейтинги.

По мнению экспертов организации, основной экологической проблемой можно назвать буксующую мусорную реформу в регионах.

Зачастую вместо современных технопарков строятся муляжи сортировочных станций, которые не могут переработать даже 10% поступающего к ним мусора. В результате в регионах продолжают использовать старые полигоны, забивая их до отказа.