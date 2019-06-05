Следователи установили личность убийцы спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет РФ установил личность убийцы спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Обвинение было предъявлено одному из участников драки в Красногорске, уточняет официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку», - сообщила она.

В настоящее время СК РФ ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам дела об убийстве Белянкина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Также определяются роль каждого участника конфликта и степень причастности каждого лица к преступлению.

Трагический инцидент произошел 1 июня. По данным следствия, Никита Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

По предварительным данным, похороны погибшего спецназовца пройдут в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище.