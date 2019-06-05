«Врачи борются за его жизнь»: помощник Алибасова о состоянии артиста

Сергей Моцарь, помощник музыкального продюсера Бари Алибасова, рассказал, что сразу после отравления артиста на место происшествия прибыли медики. Они сделали промывание, но после этого состояние композитора не улучшилось: Алибасову стало тяжело дышать, а внутри у него все горело.

«Врачи диагностировали ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей», - отметил Моцарь.

В свою очередь, врачи токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда был госпитализирован артист, диагностируют состояние Алибасова как тяжелое. Медики борются за жизнь продюсера и опасаются давать какие-либо прогнозы.

По словам Моцаря, Алибасов сейчас находится в сознании и дышит самостоятельно. Кадры из реанимации, где находится артист, опубликованы в Сети.

Вчера, 4 июня, Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По словам сына музыканта, Бари Алибасова-младшего, 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.

Завтра у известного музыкального продюсера день рождения. Ему исполнится 72 года.