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«Врачи борются за его жизнь»: помощник Алибасова о состоянии артиста

Наталия Майорова
11:31 05.06.2019
Врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Сергей Моцарь, помощник музыкального продюсера Бари Алибасова, рассказал, что сразу после отравления артиста на место происшествия прибыли медики. Они сделали промывание, но после этого состояние композитора не улучшилось: Алибасову стало тяжело дышать, а внутри у него все горело.

«Врачи диагностировали ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей», - отметил Моцарь.

В свою очередь, врачи токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда был госпитализирован артист, диагностируют состояние Алибасова как тяжелое. Медики борются за жизнь продюсера и опасаются давать какие-либо прогнозы.

По словам Моцаря, Алибасов сейчас находится в сознании и дышит самостоятельно. Кадры из реанимации, где находится артист, опубликованы в Сети.

Вчера, 4 июня, Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По словам сына музыканта, Бари Алибасова-младшего, 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.

Завтра у известного музыкального продюсера день рождения. Ему исполнится 72 года. 

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