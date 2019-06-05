В Сети нашли темнокожего ликвидатора Чернобыльской катастрофы

Игорь Хиряк родился в 1967 году и вырос в Череповце Вологодской области. Как и все советские парни, в 18 лет он был призван в армию.

Игорь попал в 210-ю понтонно-мостовую Верхнеднепровскую ордена Красной Звезды бригаду, которой 29 апреля 1986 года командующий войсками КВО генерал-полковник Осипов поставил задачу выдвинуться в район Чернобыля и навести мост через реку Припять.

© Игорь Хиряк, VK

Понтонный мост был необходим, чтобы эвакуировать в Черниговскую область жителей Гомельской области, находившихся в опасной зоне. Мост возводился в четырех километрах от АЭС. К первым числам мая он был возведен.

Свои армейские фотографии и грамоту «За выполнение задания советского правительства в необычно сложной обстановке» Игорь Хиряк выложил на своей странице во «ВКонтакте» в апреле 2016 года - в 30-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС.

© Игорь Хиряк, VK

До скандала с британской сценаристкой о темнокожем ликвидаторе аварии в Чернобыле мало кто знал.

После премьеры в мае сериала HBO «Чернобыль» Карла Мэри Свит написала пост в Twitter, в котором сокрушалась об отсутствии темнокожих актеров в сериале. Тогда драматург была высмеяна и подверглась жесткой критике за свои слова, но фолловеры заинтересовались этим вопросом. В результате в соцсетях нашли Игоря, который никогда не скрывал своего участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

© Игорь Хиряк, VK

Судя по фотографиям, которые он выкладывает в Сети, Игорь занимается разведением кур, любит собирать грибы, ходит на рыбалку и участвует в исторических реконструкциях.