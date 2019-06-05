Капельница и больничная койка: опубликованы первые кадры Бари Алибасова из реанимации

Опубликованы первые кадры из реанимационной палаты, где в настоящее время находится Бари Алибасов. Он попал туда накануне в результате отравления.

По словам PR-менеджера артиста, врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода 4-й степени, ожог желудка 2-й степени и ожог дыхательных путей.

Как отметил помощник артиста Сергей Моцарь, который один из первых узнал о происшествии и вызвал скорую помощь, прибывшие медики поставили Алибасову капельницу и сделали промывание. Однако его состояние не улучшилось.

«После промывания его состояние не улучшилось, ему стало тяжело дышать, горело все внутри. Алибасова экстренно доставили в НИИ Склифосовского. Сейчас Алибасов в сознании, дышит самостоятельно», - сказал он.

При этом на снимке видно, что рядом с Алибасовым находится его супруга - народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которая держит его за руку.

Ранее сын музыканта Бари Алибасов-младший сообщал, что 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.