СМИ узнали о задержании еще троих подозреваемых по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

Правоохранители задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом сообщает паблик BAZA.

По данным публикации, полиция, ФСБ и Росгвардия якобы задержали бармена, экономиста и безработного, которые подозреваются в совершении преступления.

В настоящее время все обстоятельства задержания устанавливаются.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании двоих подозреваемых в убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.

Трагический инцидент произошел 1 июня. По данным следствия, Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

По предварительным данным, похороны погибшего спецназовца пройдут в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище.