Шойгу рассказал о глобальном информационном давлении со стороны НАТО

Североатлантический альянс осуществляет глобальное информационное давление, а также беспрецедентно наращивает военную активность и угрожает применением силы. С таким сообщением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что на этом фоне происходит сотрудничество военных ведомств государств - участников СНГ. Оно развивается в условиях беспрецедентной активности со стороны НАТО, а также на фоне демонтажа стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США.

«Совет министров обороны последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабе», - сообщил глава Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что США лишь усиливают военное и экономическое давление по всему миру. В качестве еще одной угрозы он назвал «миграцию» ударных отрядов международного терроризма, дестабилизирующих обстановку в различных регионах мира.

«Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств», - заключил он.

Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложил на встрече с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу ряд мер для снижения напряженности между РФ и НАТО.