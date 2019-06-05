Зеленский прокомментировал слухи о возможном дефолте

Украина не будет объявлять дефолт по внешним долгам, а любые подобные сообщения являются информационным вбросом и не соответствуют позиции официального Киева.

С таким заявлением выступил Владимир Зеленский, которого цитирует президентская администрация на своей странице в Twitter.

«Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», - заявил президент Украины.

Впервые, о перспективах банкротства заговорил украинский олигарх Игорь Коломойский.

В интервью изданию Financial Times он привел в пример другие страны Европейского союза, которые в свое время отказались от обязательств по выплате внешних долгов и добились их реструктуризации.

Кроме того, Коломойский призвал действующие власти Украины пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом, который оказывает стране макрофинансовую помощь, выделяя денежные транши на поддержку национальной экономики.

По мнению предпринимателя, Вашингтон и Брюссель могли бы списать украинские долги, которые растут из года в год и на выплату которых требуются колоссальные средства.