Небесные стражи: РВСН примет на дежурство четыре ракетных полка с «Ярсами» и «Авангардом»

Три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один с комплексом «Авангард» будут поставлены на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 года.

Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«До конца текущего года в РВСН будет поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" полного состава в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении", - рассказал Каракаев.

Кроме того, РВСН получат до конца этого года более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

Таким образом, доля современного вооружения будет доведена до 76%, добавил Каракаев, что придаст группировки ракетных войск стратегического назначения новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.