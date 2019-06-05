Всемирный банк скорректировал прогноз роста экономики России

Всемирный банк скорректировал прогноз по росту российской экономики в 2019 году с 1,4 до 1,2%.

Новые экономические вкладки представлены в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

В документе говорится, что корректировка темпов роста отражает сокращение добычи нефти.

Кроме того, всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики на этот год до 2,6%, а на 2020 год - до 2,7% из-за ухудшения торговых отношений и ужесточения условий финансирования.

В своем предыдущем докладе ВБ констатировал, что несмотря на ужесточение экономических санкций, инфляция в России осталась относительно стабильной, а в 2018 году экономика страны выросла на 1,6%.