Полиция начала проверку после кражи имущества в РКК «Энергия»

Полиция начала проверку после заявления руководства РКК «Энергия» о хищении имущества со складов предприятия.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что несколько неизвестных проникли на склад и похитили оттуда комплектующие от измерительных приборов, содержащих драгоценные металлы.

«В дежурную часть межрегионального отделения полиции "Власиха" поступило сообщение о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий города Королева и похитили оттуда имущество. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - заявил в интервью «Звезде» дежурный управления информацией и общественных связей Роман Клестов.

Предположительно, похитители проникли в приборный цех взломав замки. Украденное имущество злоумышленники сдали в один из приемных пунктов сбора цветного металла в Подмосковье.

В Роскосмосе сообщили, что все материалы переданы в МВД и стражи порядка уже завершают доследственную проверку.