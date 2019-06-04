ВСУ открыли огонь по мечети в Донецке во время празднования Ураза-байрама

Военнослужащие Украины открыли огонь по мечети имени Ахатя Брагина, расположенной в Донецке на проспекте Маршала Жукова. В этот момент там проходило празднование Ураза-байрама.

Как уточняет «Русская весна», было зафиксировано четыре попадания в купол мечети. В результате людям пришлось срочно укрываться в подвале.

В настоящий момент из здания все эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.